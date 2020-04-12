Джон Ф'юрі готовий битися за звання найсильнішого чоловіка у віці старше 50 років

Джерело - Mirror.

Батько чемпіона світу за версією WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Джон може повернутися на ринг заради ще одного поєдинку, адже прийняв виклик колишнього чемпіона з бодібілдингу Мікі Тео.

Про це заявив сам Ф'юрі-старший.

"Отже, бодібілдер хоче битися з мною. Приятель, для мене це не проблема. Я тебе не знаю і знати не хочу. Друже, я тобі дещо скажу: ти нариваєшся на Джона Ф'юрі, найкращого чоловіка після 50 років в світі. Я впевнений в тому, що говорю. Я поб’юся з тобою на рингу. Але ти міг забути, що я свого часу бився з бійцями світового класу. Дозволь тебе попередити, мій старий друже, я буду використовувати проти тебе циганський стиль, але ти не турбуйся про це. Я ніколи в житті не уникав викликів. Ти згадав моє ім'я, так що тепер виходь битися", - сказав Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, в 80-і Ф'юрі-старший брав участь в боях на голих кулаках, і був непереможний в цьому виді спорту.

Раніше, батько Ф'юрі готовий провести поєдинок з президентом UFC.