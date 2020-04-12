Тренер збірної України заразився коронавірусом

Тренер паралімпійської збірної України з веслування на байдарках і каное В'ячеслав Загреба заразився коронавірусом.

Про це заявив сам тренер.

"Я нарешті видужав. Я вилікувався від COVID-19.

Хочу подякувати всім лікарів, медсестер, санітарок, лікарів загальної практики, фармацевтів, благодійників і іншим співробітників Національної служби здоров'я, які працюють не покладаючи рук, щоб побороти COVID-19.

Дуже велике спасибі моїй родині за турботу і за той фундамент, який ви створили.

Спасибі всім своїм друзям, моїм колегам за Вашу підтримку і допомогу. Кожен Ваш дзвінок був маленьким кроком до перемоги над цим виродком.

Від себе особисто хочу сказати, що це підступна хвороба, невідома, але її можна подолати. Ви повинні зрозуміти, що ні лікарі, ні влада жодної країни світу не мають достатнього досвіду в боротьбі з цим ворогом, а ціна помилки дуже висока - це людське життя.

Ми всі відповідальні за цей жах. Тому що перемога починається з кожного з нас ОСОБИСТО.

Ми не зможемо подолати цей вірус, поки не будемо виконувати елементарні норми безпеки. Я закликаю Вас здійснювати всі правила гігієни і карантину - тоді ми зупинимо цю хворобу.

Від себе особисто я хочу побажати Вам міцного здоров'я", - написав Загреба.