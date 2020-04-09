 Капітан збірної України - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації | Волейбол | Champion.com.ua
Мій профіль
У футболі змінили правила гри рукою та офсайду
Сьогодні 10:15 3872
Джулай: Ставлення до тренерського штабу Динамо? Дивіться у турнірну таблицю
Сьогодні 20:55 641
Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації
Сьогодні 20:39 1125
Усик сказав кому належить Крим
Сьогодні 18:10 2618
Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо
Сьогодні 17:10 1579
Усик порадив повіситися прихильникам декомунізації
Сьогодні 15:14 5750 24
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 23:18 18819
Вартість гравців УПЛ впала через епідемію коронавірусу
Вчора 22:25 653
Рекордно впала ціна Ярмоленка
Вчора 20:09 2414
Легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України
Вчора 16:40 3184 1
Блоги
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО
Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:30 14288
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити
ВІДЕО. Легендарна пушка Алієва з 40 метрів: удар, який важко повторити Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:09 2540
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів
Анжеліка Терлюга продемонструвала феноменальну швидкість ударів Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:08 479
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних
ВІДЕО. Алієв повторив 5 своїх легендарних штрафних Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:00 1224
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW
Дешевий понт - Форвард Динамо спростував свої ж слова про подарований BMW Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:19 1328
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:40 Баскетбол Михайлюк: Можливо, отримаю громадянство США 288
21:25 Футбол Джулай: Нинішнє турнірне становище Динамо - це те, на що заслуговує команда 528
21:10 Бокс Усик: Не піду в політику, обманювати вмію тільки у рингу 415
20:55 Футбол Джулай: Ставлення до тренерського штабу Динамо? Дивіться у турнірну таблицю 641
20:39 Волейбол Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації 1125
20:25 Футбол ПСЖ має намір скоротити зарплати гравцям 610
20:09 Бокс Усик вказав запитання, які хотів би задати Зеленському 1197 1
19:55 Баскетбол ФІБА перенесла чемпіонат Європи 649
19:40 Футбол Роналду грубо порушив карантин 1408
19:25 Футбол Барселона та Інтер розпочали перемовини щодо трансферу Мессі 1216
19:10 Бокс Усик назвав диктатора найкращим президентом 1786 3
18:55 Футбол Герта офіційно призначила нового головного тренера 1084
18:40 Футбол Метревелі: Чутки про те, що я буду лобіювати інтереси Шахтаря - повна нісенітниця 1207
18:25 Футбол Маркевич: У керівника Чорноморця проблеми, але ми віримо у краще 1041
18:10 Бокс Усик сказав кому належить Крим 2618
17:55 Футбол Лідер Ліверпуля побудує у рідному місті першу лікарню, через відсутність якої помер його батько 354
17:39 Бокс Усик: Цікаво було б побоксувати з Мухаммедом Алі 1386
17:25 Футбол Ібрагімович тренується з клубом, акціями якого володіє 1292
17:10 Футбол Саленко зімітував струс мозку заради переходу до київського Динамо 1579
16:55 Футбол 10-разовий чемпіон Бельгії ризикує втратити професійний статус 1751
16:40 Баскетбол Чемпіон України спробує проявити себе у НБА 1513
16:30 Блог Архів. Сестра Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО 14312
16:27 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 12 1020
16:24 Бокс Усик: Лікарі рятують нас з подряпаними обличчями від масок 1610
16:10 Баскетбол Хімік підписав новий контракт із захисником збірної України 1333

Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації

Сьогодні 20:39 1125 0
Волейболіст збирається додому, але боїться заразитися
Плотницький - про своє повернення з Італії: Я проти примусової обсервації
#Плотницький

Джерело - volleyball.ua.

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який виступає за Перуджу, перебуває у пошуках шляхів повернення з Італії.

Про це заявив сам спортсмен.

"Буду шукати варіанти повернення в Україну. Зайнявся цим питанням ще зі вчорашнього вечора. Намагаюся дізнатися, яка ситуація на кордоні зараз. Знаю, що з понеділка кожен, хто прилітає, має обов'язково пройти двотижневу обсервацію, але я не дуже згоден з цим. Навіть, якби не було примусової обсервації – я все одно сидів би вдома два тижні. Я розумію всю ситуацію. Можливо, дозволять написати розписку, що я готовий два тижні не виходити з дому. Просто сидіти 14 днів за свої кошти, не зрозуміло де та з ким. А якщо ця людина виявиться хворою? Я не готовий до такого", - зазначив Плотницький.

 Сезон в італійській волейбольній Серії А таки зупинили і вирішили не визначати переможців.

Раніше, в Італії від коронавірусу помер чемпіон Європи та учасник двох Олімпіад.

Коментарі ()