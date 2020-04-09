Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький, який виступає за Перуджу, перебуває у пошуках шляхів повернення з Італії.

Про це заявив сам спортсмен.

"Буду шукати варіанти повернення в Україну. Зайнявся цим питанням ще зі вчорашнього вечора. Намагаюся дізнатися, яка ситуація на кордоні зараз. Знаю, що з понеділка кожен, хто прилітає, має обов'язково пройти двотижневу обсервацію, але я не дуже згоден з цим. Навіть, якби не було примусової обсервації – я все одно сидів би вдома два тижні. Я розумію всю ситуацію. Можливо, дозволять написати розписку, що я готовий два тижні не виходити з дому. Просто сидіти 14 днів за свої кошти, не зрозуміло де та з ким. А якщо ця людина виявиться хворою? Я не готовий до такого", - зазначив Плотницький.