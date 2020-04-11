Колишній півзахисник Динамо Сергій Рибалка назвав свої плани після завершення кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"Бізнес ніякий не буду запускати, не моє це. Хотілося б бути в футболі. Можливо, стану агентом. Можливо, тренером. Але зараз купа тренерів, все зайнято. Ще Алієв ось зараз, не встигнеш за ним.

Можливо, спробую себе агентом. Поки такі думки. Я відразу можу сказати, хороший футболіст чи ні. По першому погляду. Це ще є у Хачеріді. Я вже спілкувався з деякими людьми, щоб потім допомогли цим зайнятися.

У мене самого ніколи не було постійного агента. Перший час я сам вирішував, до Туреччини мені допомогли потрапити. Я не буду обманювати, працюючи агентом, буду робити по-чесному", - сказав Рибалка.