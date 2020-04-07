На Сергія Рибалку в Динамо не розраховував Олександр Хацкевич - і гравець вирішив піти в оренду.

Про це розповів сам 30-річний півзахисник, який останнім часом захищав кольори Сівасспора.

"Коли йшов в оренду з Динамо в Сівасспор я говорив, що повернуся. По-перше, у мене контракт тоді був з Динамо. Звичайно, хотів повернутися. Але, коли подивився на рівень в Туреччині, атмосферу в команді, я не сильно хотів повертатися. Чому? Зараз молоді гравці в Динамо. У мене є команда, хороший чемпіонат. Так, Динамо - це бренд, але потрібно рухатися далі. Зараз це пройдений етап.

Коли я повернувся, зайшов в кабінет до Ігоря Михайловича і прямо сказав: "Не бачу сенсу, тому що тренерський штаб на мене не розраховує". Навіть внутрішнє я не хотів повертатися в Динамо. Сказав, що хочу повернутися в чемпіонат Туреччини. Ігор Суркіс сказав: "Я тебе розумію", - розповів Рибалка.