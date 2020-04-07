 Рибалка: Не хочу повертатися в Динамо. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу
Сьогодні 10:33 3355
Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу
Сьогодні 14:48 228
Баварія продовжила контракт з Мюллєром
Сьогодні 12:45 268
Президент UFC: Гетжі замінить Хабіба у бою з Фергюсоном
Вчора 23:09 447
Українець став найціннішим гравцем чемпіонату Естонії
Вчора 22:25 724
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:24 17656 2
ФІФА безстроково подовжить футбольний сезон - ЗМІ
Вчора 14:14 1199
Андронов: Проблеми Динамо пов'язані зі стилем управління Суркісом, який застарів
Вчора 14:11 1103
Шахтар очікує допомогу від ФІФА
Вчора 12:44 2768
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Вчора 12:14 5658
Блоги
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу
ВІДЕО. Шуби Суркіса та ганебний вчинок Адріано: найскандальніші історії українського футболу Андрій Твердохліб
05.04.2020 13:15 1747 2
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ
Маршрути збірної - спецпроєкт УАФ Valeriy Ruchka
05.04.2020 11:56 337
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся
Детективна історія зі щасливим кінцем. Батько спортивного журналіста знайшовся Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:55 1053
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину
ВІДЕО. Юлія Джима наполегливо тренується під час карантину Андрій Твердохліб
04.04.2020 22:43 768 1
Золота колекція. Легендарний матч Україна - Росія
Золота колекція. Легендарний матч Україна - Росія Андрій Твердохліб
04.04.2020 20:23 3672
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:08 Футбол Французькому Марселю порекомендували голкіпера збірної України 37
15:46 Бокс Кличко: Спортсмени можуть втратити здоров'я або навіть життя 201
15:26 Блог Усик показав своє тренування. Сила удавів вражає 587
15:13 Футбол Рибалка: Не хочу повертатися в Динамо 288
15:00 Фехтування Ольга Харлан: Золото Пекіну - це пік щастя 414
14:54 RunNews Дворазова олімпійська чемпіонка побила рекорд Кріштіану Роналду 800
14:48 Футбол Перемогу над Динамо відзначали до ранку. Рекордсмен Євстафій Пехлеваніді забив киянам вже на 10-й секунді матчу 228
14:42 Футбол 18-річному гравцеві Динамо батьки подарували BMW майже за 3 мільйона гривень 1450
14:24 Автоспорт Формула-1 може втратити 4 команди 700
14:12 Футбол Росія провела найкращий чемпіонат світу в історії, - Пєсков прокоментував скандал з підкупом чиновників FIFA 706
13:55 Футбол Цітаішвілі провів онлайн-тренування для юних гравців Динамо 459
13:38 Футбол Карпати зароблять солідну суму з перепродажу Карраскаля 753
13:22 Футбол Коноплянка: Для мене рідне місто Кіровоград. Не можу зрозуміти, навіщо поміняли назву 1441 1
13:14 RunNews Харчування спортсмена: 7 найпоширеніших помилок 593
12:54 Футбол Ребров: Мені подобалися тренування Сабо, але йому не вистачало авторитету 893
12:45 Футбол Баварія продовжила контракт з Мюллєром 268
12:31 Футбол Кравець: Ніяких каменів в город Михайличенка, але Динамо потрібен інший тренер 1107 1
12:10 Блог 21 рік тому відбувся фантастичний матч Динамо - Баварія 407
11:57 Футбол Рибалка міг опинитися в клубі Бундесліги 848
11:39 Футбол Лунін долучився до челенджу Роналду 826
11:29 Блог Ярмоленко проти Коноплянки, Каштру проти Фонсеки - ТаТоТаке 374
11:15 Футбол Росія і Катар заплатили хабарі чиновникам ФІФА за проведення чемпіонату світу 1017
10:54 Автоспорт Top Gear назвав 10 найкращих пілотів в історії Ф-1 1470
10:33 Футбол Від коронавірусу помер колишній президент українського футбольного клубу 3355
10:28 Бокс Суперник Кличка продовжить кар'єру в кулачних боях 1410

Рибалка: Не хочу повертатися в Динамо

Сьогодні 15:13 288 0
Рибалка: Не хочу повертатися в Динамо
#Рибалка, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

На Сергія Рибалку в Динамо не розраховував Олександр Хацкевич - і гравець вирішив піти в оренду.

Про це розповів сам 30-річний півзахисник, який останнім часом захищав кольори Сівасспора.

"Коли йшов в оренду з Динамо в Сівасспор я говорив, що повернуся. По-перше, у мене контракт тоді був з Динамо. Звичайно, хотів повернутися. Але, коли подивився на рівень в Туреччині, атмосферу в команді, я не сильно хотів повертатися. Чому? Зараз молоді гравці в Динамо. У мене є команда, хороший чемпіонат. Так, Динамо - це бренд, але потрібно рухатися далі. Зараз це пройдений етап.

Коли я повернувся, зайшов в кабінет до Ігоря Михайловича і прямо сказав: "Не бачу сенсу, тому що тренерський штаб на мене не розраховує". Навіть внутрішнє я не хотів повертатися в Динамо. Сказав, що хочу повернутися в чемпіонат Туреччини. Ігор Суркіс сказав: "Я тебе розумію", - розповів Рибалка.

У Сівасспор Рибалка перейшов у вересні 2017 року на правах оренди. Влітку 2018 року турецький клуб викупив контракт, запропонувавши гравцеві угоду на три роки. Зараз контракт Рибалки припинений через травму і знову набрере чинності в наступному сезоні.

Коментарі ()