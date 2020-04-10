Стала відома причина скасування турніру UFC 249

Джерело - iSport.ua.
Дейна Вайта попросили скасувати турнір UFC 249 після того, як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом зв'язався з керівництвом компанії Disney, якій належить ESPN.
Про це повідомляє The New York Times.
Далі вже керівництво Disney зателефонувало Уайту з вимогою відмовитися від турніру.
Турнір мав був відбутися 18 квітня в казино на території індіанської резервації в Каліфорнії.
Спочатку турнір мав відбутися в Нью-Йорку, але через заборону на проведення масових заходів, пов'язаного з коронавірусів, організаторам довелося шукати нове місце.