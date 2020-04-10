Стала відома причина скасування турніру UFC 249

Стали відомо, чий дзвінок привів до скасування турніру UFC 249

Дейна Вайта попросили скасувати турнір UFC 249 після того, як губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом зв'язався з керівництвом компанії Disney, якій належить ESPN.

Про це повідомляє The New York Times.

Далі вже керівництво Disney зателефонувало Уайту з вимогою відмовитися від турніру.

Турнір мав був відбутися 18 квітня в казино на території індіанської резервації в Каліфорнії.

Спочатку турнір мав відбутися в Нью-Йорку, але через заборону на проведення масових заходів, пов'язаного з коронавірусів, організаторам довелося шукати нове місце.