Хабіб неординарно відреагував на скасування UFC 249

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов процитував суру Корану після того, як дізнався про скасування UFC 249.
"Всевишній говорить: Про ті, які увірували! Пам'ятайте про милість, яку Аллах надав вам, коли люди намірилися протягнути до вас свої руки, але Він прибрав від вас їх руки.
Бійтеся Аллаха, і нехай на Аллаха сподіваються віруючі! Завжди покладайтеся на Аллаха", - написав Нурмагомедов.
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Holy Quran 5:11 ------------------ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ - Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! - Всегда полагайтесь на Аллаха.