Хабіб неординарно відреагував на скасування UFC 249

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов процитував суру Корану після того, як дізнався про скасування UFC 249.

"Всевишній говорить: Про ті, які увірували! Пам'ятайте про милість, яку Аллах надав вам, коли люди намірилися протягнути до вас свої руки, але Він прибрав від вас їх руки.

Бійтеся Аллаха, і нехай на Аллаха сподіваються віруючі! Завжди покладайтеся на Аллаха", - написав Нурмагомедов.