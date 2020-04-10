Колишня чемпіонка UFC знялася з турніру UFC 249 через смерть двох членів сім'ї від коронавірусу

Намаюнас відмовилася від бою-реваншу з Андраде

Джерело - Чемпіон.

Колишня чемпіонка UFC у найменшій вазі Роуз Намаюнас не виступить на турнірі UFC 249.

Про це повідомляє New York Post.

Американка литовського походження відмовилася від можливості провести реванш з Джессікою Андраде через драми особистого характеру. Пандемія коронавірусу забрала у спортсменки двох членів сім'ї. Із заявою з цього приводу виступив агент Намаюнас Браян Батлер.

Нагадаємо, зустріч Роуз Намаюнас і Джессіки Андраде повинна була стати однією з головних подій турніру UFC 249.

Раніше, став відомий список всіх боїв UFC 249.