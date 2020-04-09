Пор'є: Гетжі вирубить Фергюсона

Джастіна Гетжі може достроково перемогти Тоні Фергюсона.

Про це розповів боєць легкої ваги UFC Дастін Пор'є.

"Гетжі нокаутує Тоні. З точки зору техніки в обох є огріхи по частині кікбоксингу, але обидва завдають значної шкоди суперникам. Обидва без побоювань кидаються в атаку, щоб мати можливість нанести потужний удар.

Я думаю, що Гетжі вдасться як слід вдарити Тоні в ближньому бою. Це підкосить його. Ми вже бачили, як Тоні "пливе". Гетжі стане першим, хто його вирубить", - сказав Пор'є.