Дочка Мейвезера заарештована за збройний напад

Джерело - obozrevatel.

Дочка знаменитого американського боксера Флойда Мейвезера Іянна арештована. Дівчина звинувачується в нападі із застосуванням холодної зброї.

Про це повідомляє TMZ.

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У 19-річної дочки американця стався конфлікт з дівчиною, яку вона застала зі своїм хлопцем репером NBA Youngboy в його будинку.

Побачивши поруч з ним іншу, Іянна представилася дівчиною репера і попросила суперницю покинути приміщення.

Між дівчатами почався конфлікт. В результаті в руках Іянни виявилися ножі, з якими вона накинулася на незнайомку.

Стверджується, що дочка Мейвезера завдала потерпілій два удари. Зараз жертва знаходиться в лікарні і про її стан нічого невідомо.