Дочка Мейвезера заарештована за збройний напад

Джерело - obozrevatel.
Дочка знаменитого американського боксера Флойда Мейвезера Іянна арештована. Дівчина звинувачується в нападі із застосуванням холодної зброї.
Про це повідомляє TMZ.
Важливо: Ломаченко може стати тренером Хабіба на бій з Мейвезером
У 19-річної дочки американця стався конфлікт з дівчиною, яку вона застала зі своїм хлопцем репером NBA Youngboy в його будинку.
Побачивши поруч з ним іншу, Іянна представилася дівчиною репера і попросила суперницю покинути приміщення.
Між дівчатами почався конфлікт. В результаті в руках Іянни виявилися ножі, з якими вона накинулася на незнайомку.
Стверджується, що дочка Мейвезера завдала потерпілій два удари. Зараз жертва знаходиться в лікарні і про її стан нічого невідомо.