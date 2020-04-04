Ломаченко може стати тренером Хабіба на бій з Мейвезером

Про це повідомив батько Хабіба - Абдулманап Нурмагомедов

Джерело - Ігор Рибаков.

Батько українського боксера Василя Ломаченка Анатолій Ломаченко може стати тренером чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова на можливий бій з Флойдом Мейвезером.

Про це повідомив батько Хабіба - Абдулманап Нурмагомедов.

"З Мейвезером ми готові 11 раундів боксувати, але дайте нам шанс побитися 1 раунд за правилами ММА. Ми не з ММА починаємо, якщо ми виживемо - дайте нам один раунд. Бажання провести бій є", - заявив батько Хабіба.

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"Моє завдання працювати над цим з Анатолієм Ломаченко. Це найкращий дует син-батько в боксі. Я хочу вдатися до послуг боксера і працювати разом. У нас є з ним усна домовленість", - сказав Абдулманап Нурмагомедов.

Нагадаємо, Нурмагомедов готовий вилетіти на бій з Фергюсоном.