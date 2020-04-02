Нурмагомедов: Я Хабіб, а не коронавірус

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов обурився тим фактом, що багато вболівальників єдиноборств закликають його відправитися в США, при тому що проведення турніру UFC 249 до сих пір не гарантовано.

Про це заявив росіянин.

"У світі діється божевілля. Я тренувався 40 днів в США, ми там орали. Потім з'явилася інформація, що бій може пройти в Абу-Дабі і я відправився туди. Межі всюди закриваються. Далі поїхав до Дагестану, де продовжив підготовку.

Я Хабіб, а не коронавірус. У Тоні та ж ситуація, нічим від моєї не відрізняється. Всі турніри скасували, тільки наш бій залишили. Зараз всі сидять вдома і шукають цапа-відбувайла, почувши, що і наш бій теж не може відбутися. Головне - не це, а те, що тисячі людей вмирають. Всі країни закрили кордони, нікуди не виїхати", - розповів Нурмагомедов.