 Російського легкоатлета дискваліфікували за допінг | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Російського легкоатлета дискваліфікували за допінг

Вчора 21:58 840 0
Бобков дискваліфікований на два роки
Російського легкоатлета дискваліфікували за допінг
#допінг, #Росія

Джерело - championat.com.

Російський стрибун у довжину Дмитро Бобков дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА).

Дискваліфікація 32-річного спортсмена відраховується з 3 березня 2020 року. Бобков порушив пункт 2.1 антидопінгових правил: в його пробі був виявлений заборонена субстанція.

Бобков представляє Краснодарський край, але великих успіхів не досяг. Він не брав участі у великих міжнародних турнірах, а на чемпіонатах Росії кілька разів попадався в топ-10.

Зараз ВФЛА позбавлена ​​міжнародного статусу. Для відновлення організації в правах ВФЛА в повному складі покинув керівний склад. Міжнародного статусу організація позбулася за численні порушення антидопінгових правил.

Раніше, двох російських олімпійських чемпіонів підозрюють у допінгу.

Нагадаємо, WADA відсторонила Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

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