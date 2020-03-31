Російського легкоатлета дискваліфікували за допінг

Бобков дискваліфікований на два роки

Російський стрибун у довжину Дмитро Бобков дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА).

Дискваліфікація 32-річного спортсмена відраховується з 3 березня 2020 року. Бобков порушив пункт 2.1 антидопінгових правил: в його пробі був виявлений заборонена субстанція.

Бобков представляє Краснодарський край, але великих успіхів не досяг. Він не брав участі у великих міжнародних турнірах, а на чемпіонатах Росії кілька разів попадався в топ-10.

Зараз ВФЛА позбавлена ​​міжнародного статусу. Для відновлення організації в правах ВФЛА в повному складі покинув керівний склад. Міжнародного статусу організація позбулася за численні порушення антидопінгових правил.

Раніше, двох російських олімпійських чемпіонів підозрюють у допінгу.

Нагадаємо, WADA відсторонила Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.