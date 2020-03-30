Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус

Змагання перенесли на 2021 рік

Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 по 15 березня, перенесли на 2021 рік.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація легкої атлетики.

Це сталося через смертельний коронавірус, який активно поширюється Піднебесною.

Спочатку організація розглядала можливість перенесення змагань в іншу країну і подякувала містам, які погодилися замінити Нанкін. Проте, згодом асоціація прийняла рішення взагалі відмовилась від проведення турніру цього року, аби не змінювати терміни проведення інших змагань.

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