 Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус

Сьогодні 20:40 406 0
Змагання перенесли на 2021 рік
Чемпіонат світу-2020 відмінили через коронавірус
#ЧС, #коронавірус

Джерело - 24tv.ua.

Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 по 15 березня, перенесли на 2021 рік.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація легкої атлетики.

Це сталося через смертельний коронавірус, який активно поширюється Піднебесною.

Спочатку організація розглядала можливість перенесення змагань в іншу країну і подякувала містам, які погодилися замінити Нанкін. Проте, згодом асоціація прийняла рішення взагалі відмовилась від проведення турніру цього року, аби не змінювати терміни проведення інших змагань.

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