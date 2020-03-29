Президент України: Кабмін зберіг видатки на спорт наскільки це можливо

Максимально, наскільки це можливо, Кабінет Міністрів України зберіг видатки на освіту, спорт та культуру.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до українського народу.

"Максимально, наскільки це можливо Уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти, але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть обов’язково повернуті" - сказав Зеленський.