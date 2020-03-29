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Президент України: Кабмін зберіг видатки на спорт наскільки це можливо

Сьогодні 21:33 450 0
Фінансування спорту збережеться
Президент України: Кабмін зберіг видатки на спорт наскільки це можливо
#Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Максимально, наскільки це можливо, Кабінет Міністрів України зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. 

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до українського народу.

"Максимально, наскільки це можливо Уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти, але це тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть обов’язково повернуті" - сказав Зеленський.

Раніше, представники 17 національних федерацій звернулися до Зеленського щодо можливого скорочення фінансування.

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