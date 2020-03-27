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Представники 17 національних федерацій звернулися до Зеленського щодо можливого скорочення фінансування

Сьогодні 20:32 703 0
В Україні стурбовані скороченням фінансуванням спорту
Представники 17 національних федерацій звернулися до Зеленського щодо можливого скорочення фінансування
#ФТУ, #Зеленський

Джерело - ФТУ.

Представники національних спортивних федерацій України стурбовані пропозицією Кабінету Міністрів України щодо скорочення фінансування спорту у 2020 році.

Про це повідомляє ФТУ.

"Ми розуміємо, що пандемія коронавірусу COVID-19 становить значні виклики для нашої держави. Успішна боротьба з хворобою потребує додаткових ресурсів. Але наразі складається враження, що спорт хочуть зробити донором для їх видобутку, замість рівномірного розподілення цього навантаження між різними галузями. Не треба забувати, що після того, як пандемія відступить, продовжиться життя. І якщо сьогодні підтримати пропозицію Кабінету міністрів України, щодо зменшення фінансування спорту, то завтра цього самого спорту в Україні фактично не залишиться!

Існує мінімально необхідна межа, за якою спорт зникає: втрачаються фахівці і атлети, руйнуються базові речі, без яких поновити спортивний процес буде дуже важко, довго й занадто витратно. Будуть зруйновані багаторічні напрацювання, кар’єри багатьох спортсменів будуть зламані, провідні тренери знов за першої можливості від’їдуть за кордон. Екосистема нашого спорту отримає найпотужніший удар після якого може й не оговтатися. Такого скорочення не пропонували ані під час кризи 2008-2009 років, ані у буремний 2014 рік, розуміючи наслідки таких дій.

Так, враховуючи чинні обставини, серед яких, в тому числі й відтермінування Олімпійських та Паралімпійських ігор, можна вираховувати об’єктивну суму, на яку відносно безболісно можна скоротити видатки на спортивну галузь протягом 2020 року. Для цього потрібно залучити представників Міністерства молоді та спорту України, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту та Національні Федерації з видів спорту. Справедливим було б вираховувати із запланованого бюджету ті заходи, що не відбулися. Але багатьом атлетам треба ще вести боротьбу за Олімпійські ліцензії, відстоювати честь країни на Світових та Європейських чемпіонатах, а також якісно готуватися до Олімпійських ігор в Токіо, які хоча і перенесено, але вони все одно відбудуться. І всі ми хочемо, щоб на головному старті чотириріччя Гімн України якнайчастіше лунав на увесь світ, прославляючи нашу державу.

Лише після консультацій вважаємо за можливе приймати будь-яке рішення щодо цього питання, якщо на меті не стоїть повне знищення спортивної галузі!", - йдеться у спільній заяві представників національних федерацій.

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