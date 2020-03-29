Коронавірус допоможе зірці UFC уникнути суду

Пандемія коронавірусу зупинила все, інколи це може навіть принести користь

Джерело - Главком.

Справу чемпіона UFC у напівважкій вазі Джона Джонса можуть закрити через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє BJ Penn.

Річ у тім, що через пандемії судова система США призупинена - справа може банально не дійти до суду.

Нагадаємо, Джона Джонса було заарештовано поліцією за підозрою в керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Також його звинувачують у недбалому використанні вогнепальної зброї. І це все у дні карантину, переваги якого Джонс напередодні рекламував у соцмережах.

Раніше, колишній чемпіон UFC через пандемію коронавируса може завершити кар'єру.