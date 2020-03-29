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Колишній чемпіон UFC через пандемію коронавируса може завершити кар'єру

Сьогодні 19:25 443 0
Корм'є може залишити ринг
Колишній чемпіон UFC через пандемію коронавируса може завершити кар'єру
#коронавірус, #Корм'є

Джерело - Bloody Elbow.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Корм'є через пандемію коронавірусу може завершити кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Не думаю, що через пандемію коронавірусу сильно зрушаться терміни. У будь-якому випадку ми були націлені на літо, кінець літа. До цього часу все вже повинно повернутися в норму. Зараз же пандемія заважає мені ходити в зал, коли мені цього хочеться. Але якщо ситуація буде нормальної тільки пізньої осені, взимку, то шансів на бій не залишиться. Я завершу кар'єру. Думаю, потрібно, щоб пандемія пішла на спад влітку, щоб третій бій з Стіпе Міочічем відбувся", - наводить слова Корм'є.

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