Колишній чемпіон UFC через пандемію коронавируса може завершити кар'єру

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Даніель Корм'є через пандемію коронавірусу може завершити кар'єру.

Про це заявив сам спортсмен.

"Не думаю, що через пандемію коронавірусу сильно зрушаться терміни. У будь-якому випадку ми були націлені на літо, кінець літа. До цього часу все вже повинно повернутися в норму. Зараз же пандемія заважає мені ходити в зал, коли мені цього хочеться. Але якщо ситуація буде нормальної тільки пізньої осені, взимку, то шансів на бій не залишиться. Я завершу кар'єру. Думаю, потрібно, щоб пандемія пішла на спад влітку, щоб третій бій з Стіпе Міочічем відбувся", - наводить слова Корм'є.