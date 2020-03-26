Олімпіада у 2021 році може відбутися влітку

Джон Коутс прокоментував можливу дату літньої Олімпіади

Літня Олімпіада у 2021 році може відбутися в період з середини липня по першу половину серпня 2021 року.

Про це розповів глава Координаційної комісії МОК з Олімпійських ігор в Токіо Джон Коутс.

"Ігри повинні пройти між двома турнірами Grand Slam – Вімблдоном і US Open. Ми хочемо більш-менш остаточно узгодити дати протягом чотирьох тижнів", - розповів Коутс.

Крім того, організаторам ігор належить вирішити проблему накладки з чемпіонатами світу 2021 з плавання (16 липня – 1 серпня) і легкої атлетики (6–15 серпня).

Нагадаємо, у Японії попередили про величезні збитки через перенесення Олімпіади-2020.