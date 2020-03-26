 Олімпіада у 2021 році може відбутися влітку | Олімпійські ігри-2020 | Champion.com.ua
Мій профіль
Росіяни коли-небудь бувають тверезі? Іспанці розносять в Твіттері заяву російської депутатки
Вчора 10:41 45419 8
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сьогодні 13:33 9274 2
Визначена нова дата третього бою Ф'юрі - Вайлдер
Сьогодні 10:10 2613
Чемпіонат Білорусі можуть призупинити через тиск УЄФА
Сьогодні 09:55 1243
Відомий український легкоатлет після страшної ДТП переніс три операції
Сьогодні 08:08 1334
Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера Динамо
Вчора 19:30 8292
Боявся, що мене вважатимуть зрадником Батьківщини. Василь Рац про діалоги з Лобановським, Прімеру та страшний параліч
Вчора 19:09 3909
Усик про коронавірус: Ми голову забиваємо зайвим
Вчора 18:59 2849 2
Маліновський отримав актуальний подарунок від Аталанти
Вчора 18:15 2217
Скрипник влітку очолить Динамо - Ящук
Вчора 17:32 8081 2
Блоги
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Valeriy Ruchka
Вчора 08:43 5587
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25!
Фантастичний прохід Ярмоленка та гол юного Бурди. Захиснику Динамо - 25! Valeriy Ruchka
24.03.2020 19:31 778
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером
Крутіше уже не буде! Террі долучився до челенджу з туалетним папером Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:28 700
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців
Нам необхідно виграти цей бій - Далакян звернувся до українців Valeriy Ruchka
24.03.2020 18:09 552
Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні
Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні Valeriy Ruchka
24.03.2020 14:45 1770
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:54 Футбол Ференцварош планує викупити Зубкова 80
21:38 Футбол Ноєр може покинути Баварію 595
21:24 Біатлон Вірер: Не знаю, чи продовжу кар’єру 512
21:08 Футбол На стадіоні Реала зроблять склад для боротьби з коронавірусом 201
20:52 Інше В Україні ліквідували Державне агентство спорту 286
20:34 Футбол У Іспанії хочуть дограти чемпіонат 538
20:19 Футбол Фінал Кубка України зіграють у Тернополі – Протасов 634
19:57 Футбол Модрич хоче покинути Реал 685
19:57 RunNews Як полюбити біг. Поради від Юлії Черніцької 391
19:46 Олімпійські ігри-2020 Олімпіада у 2021 році може відбутися влітку 410
19:31 Футбол Рева вказав на силу Луніна 1029
19:16 Бокс Суперник українського боксера захворів коронавірусом 1384
18:57 Футбол Помер колишній тренер збірної Франції 2048
18:46 Футбол У гравця Брайтона виявили коронавірус 700
18:41 Блог Голосуємо за найкрасивішу біатлоністку Кубка світу 469
18:31 Футбол Ель-Шаараві може повернутися у Серію А 744
18:15 Футбол Барселона може включити Грізманна у трансфер Неймара 894
18:08 Блог Брат на брата. Спаринг Віталія та Володимира Кличків 1235
17:57 Футбол Реал готовий викупити Погба 929
17:47 Футбол ФІФА зобов'яже клуби продовжувати контракти до офіційного завершення сезону 846
17:31 Футбол Нападник Манчестер Юнайтед може повернутися у Китай 1205
17:15 Біатлон Санітра: Підручному траса у Буковелі сподобалась 1674
16:57 Футбол Колишній нападник Динамо може повернутися в Англію 1955
16:45 Гімнастика Чемпіонат Європи з художньої гімнастики у Києві можуть перенести 947
16:30 Футбол Лунін готовий до першої команди країни – Рева 1588

Олімпіада у 2021 році може відбутися влітку

Сьогодні 19:46 410 0
Джон Коутс прокоментував можливу дату літньої Олімпіади
Олімпіада у 2021 році може відбутися влітку
#Олімпіада

Джерело - sport.ua.

Літня Олімпіада у 2021 році може відбутися в період з середини липня по першу половину серпня 2021 року.

Про це розповів глава Координаційної комісії МОК з Олімпійських ігор в Токіо Джон Коутс.

"Ігри повинні пройти між двома турнірами Grand Slam – Вімблдоном і US Open. Ми хочемо більш-менш остаточно узгодити дати протягом чотирьох тижнів", - розповів Коутс.

Крім того, організаторам ігор належить вирішити проблему накладки з чемпіонатами світу 2021 з плавання (16 липня – 1 серпня) і легкої атлетики (6–15 серпня).

Нагадаємо, у Японії попередили про величезні збитки через перенесення Олімпіади-2020.

Коментарі ()