У Росії призупинено турнір претендентів на світову шахову корону

Зупинити турнір після першого кола

Турнір претендентів на світову шахову корону в Єкатеринбурзі припинений.

Про це повідомляє championat.com.

Це було одне з двох останніх спортивних подій, що проходять в Європі.

У ФІДЕ вирішили зупинити турнір після першого кола, зберігши результати. Коли і де буде зіграно другий круг, поки невідомо.

Нагадаємо, лідерство після семи турів ділять француз Максим Ваш'є-Лаграв і росіянин Ян Непомнясчій, які набрали по 4,5 очка з 7 можливих. В активі відразу чотирьох шахістів - росіянина Олександра Грищука, голландця Аніша Гирі, китайця Ван Хао і американця Фабіано Каруані - по 3,5 очка. Росіянин Кирило Алексеєнко і китаєць Дін Ліжень за перше коло набрали по 2,5 бала.

Переможець турніру претендентів зіграє за світову шахову корону з чинним чемпіоном світу норвежцем Магнусом Карлсоном.

Раніше, у Росії на шаховому Турнірі претендентів учасники жалілися на погане самопочуття.