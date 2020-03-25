В Україні продовжили карантин і ввели режим надзвичайної ситуації

Відповідне рішення було прийнято на засіданні КМУ

Джерело - Українська правда.

У середу, 25-го березня, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 24-го квітня і ввів режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Про це повідомляє сайт уряду.

Заходи вжиті у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше карантин був введений до 3-го квітня.

Станом на 25-е березня, в світі зафіксовано 435366 випадків зараження коронавірусом. 19618 пацієнтів померли, 111878 вилікувалися.

В Україні зафіксовано 113 випадків зараження, 4 пацієнти померли.

Нагадаємо, вибори президента УПЛ можуть перенести через коронавірус.