Беленюк залишиться у спорті заради Олімпіади

Жан Беленюк прокоментував перенесення Олімпійських ігор

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк залишається в спорті ще мінімум на один рік, аби виступати на Олімпіаді в Токіо у 2021 році.

Про це розповів сам борець.

"На жаль, трапився такий форс-мажор в олімпійському русі. З іншого боку і себе шкода, і спортсменів, які так довго готувалися. Але найголовніше, що Олімпійські Ігри не скасовують, а просто переносять. Це підстава для всіх спортсменів показати свій характер. Навіть ті, хто хотіли завершувати кар'єру після Олімпіади, залишаться в спорті ще на рік, щоб пройти це випробування. Такі обставини змушують мене ще як мінімум на рік залишитися в спорті", - розповів Беленюк.

Нагадаємо, Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на наступний рік.