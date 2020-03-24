Беленюк залишиться у спорті заради Олімпіади

Джерело - ua.tribuna.com.
Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк залишається в спорті ще мінімум на один рік, аби виступати на Олімпіаді в Токіо у 2021 році.
Про це розповів сам борець.
"На жаль, трапився такий форс-мажор в олімпійському русі. З іншого боку і себе шкода, і спортсменів, які так довго готувалися. Але найголовніше, що Олімпійські Ігри не скасовують, а просто переносять.
Це підстава для всіх спортсменів показати свій характер. Навіть ті, хто хотіли завершувати кар'єру після Олімпіади, залишаться в спорті ще на рік, щоб пройти це випробування. Такі обставини змушують мене ще як мінімум на рік залишитися в спорті", - розповів Беленюк.
Нагадаємо, Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на наступний рік.