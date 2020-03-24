Паралімпійські ігри перенесли на наступний рік

Паралімпійські ігри відбудуться у 2021 році

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) також оголосив про перенесення Паралімпійських ігор в Токіо на наступний рік через пандемію коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті МПК.

"Перенесення Паралімпійських ігор в Токіо 2020 року в результаті глобального спалаху коронавірусу є абсолютно правильним рішенням. Здоров'я і благополуччя людини завжди повинні бути нашим пріоритетом номер один, тому проведення будь-якого спортивного заходу під час цієї пандемії просто неможливе. Найголовніше зараз - не спорт, а збереження людського життя", - заявив Парсонс.

Нагадаємо, Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на наступний рік.