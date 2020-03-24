 Зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус | Шахи | Champion.com.ua
Мій профіль
Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік
Сьогодні 14:35 335
WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес
Сьогодні 12:25 1756
Олімпіаду перенесуть на 2021 рік - член МОК
Вчора 21:15 473
УЄФА перенесла фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи
Вчора 20:29 878
Стаховський: Головна відмнінність Європи та України - освіта
Вчора 19:23 719
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Вчора 11:13 8497
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Вчора 09:47 2106
Аталанта заборонила Маліновському спілкуватися з пресою
Вчора 09:10 2687
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 00:03 6070 2
Павелко: Впевнений, що до Євро-2021 збірна України буде готуватися на чолі з Шевченком
22.03.2020 22:25 378
Блоги
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей
Він перетворив футбол на магію. Роналдінью святкує 40-річний ювілей Андрій Твердохліб
21.03.2020 18:28 1592
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна
Легенда дня. У цей день народився Чарівник Айртон Сенна Максим Буйдин
21.03.2020 15:53 2118
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті
Алієв влаштував флешмоб з туалетним папером прямо в супермаркеті Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:47 1453 1
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади
Тренування, які будуть корисними і для вас. Зірка українського спорту продовжує готуватися до Олімпіади Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:25 384
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину
Влада Седан і Олександр Зінченко тренуються під час карантину Андрій Твердохліб
21.03.2020 15:09 2190 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Футбол Футболісти Андерлехта відмовились від місячної зарплати 189
16:33 Футбол Визначився найбільш високооплачуваний футболіст у світі 1037
16:14 Футбол Власник Олімпіакоса вилікувався від коронавірусу 343
15:54 Футбол Наполі знайшов заміну Кулібалі 392
15:42 Футбол Найкращий бомбардир Серії А може продовжити кар'єру в Евертоні 487
15:31 Шахи Зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус 2100
15:25 Футбол Гравці Боруссії погодилися на зменшення зарплат через коронавірус 393
15:19 Футбол Кавані може безкоштовно перейти до аргентинського клубу 456
15:10 Футбол Зінченко: Ліверпуль заслуговує стати чемпіоном 604
15:00 Футбол Президент Лудогорця розгулював з коронавірусом і як наслідок закрили цілу лікарню 947
14:47 Футбол Беніто назвав найкращого гравця України 700
14:45 Блог Ексгравець Динамо вразив геніальним трюком на тренуванні 825
14:35 Олімпійські ігри-2020 Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік 335
14:25 Теніс Російська колишня тенісистка назвала інваліда напівлюдиною 1327
14:10 Футбол Беніто: Шахтар і Динамо сильніші за всі російські клуби 954
13:55 Бокс Гірн: У цьому році боксерських поєдинків може і не бути 1006
13:40 Футбол Півзахисник Динамо: Мій паспорт успішно загубили у посольстві 1961
13:26 Баскетбол Визначено MVP сезону в українській Суперлізі 630
13:10 Бокс Рішення щодо бою Усик - Чісора приймуть нинішнього тижня 1074
13:04 Блог Моурінью став волонтером у Лондоні 294
12:55 Футбол ФІФА та УЄФА розглядають радикальний план продовження футбольного сезону 1405
12:40 Футбол Роналду через коронавірус може залишити Ювентус 1565
12:25 Бокс WBO перенесла бій Ломаченко - Лопес 1756
12:09 Інше Програма Спорт на UA: Першому зупинила вихід в ефір через коронавірус 992
11:51 Футбол Два лідери Шахтаря можуть перейти до Роми 2143

Зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус

Сьогодні 15:31 2100 0
Свою історію спортсменка розповіла у соцмережах
Зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус
#Круш, #коронавірус

Джерело - Главком.

Уродженка Одеси 7-разова чемпіонка США Ірина Круш заразилась коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це заявила сама спортсменка.

"Вночі 11 березня мені стало погано. Наступного дня температура піднялася до 37,6, я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала й трималася між 36,7 і 37. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом... 

У неділю я досить добре себе почувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула важкість у диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки чи кашлю. 

Наступного дня у мене був урок по інтернету. Я не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Після уроку я пішла в лікарню. У мене вже не було температури, лікарі не мали пояснень мого важкого дихання, тому зробили додаткове обстеження та аналіз крові.Тоді й стало відомо, що у мене коронавірус на ранній стадії та пневмонія. 

Я провела кілька днів у лікарні, в основному, для спостереження. Тепер я вдома, п'ю таблетки. У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати.

Я вирішила розказати про хворобу, в про її симптоми. Можливо, це допоможе комусь визначити коронавірус на ранній стадії", - розповіла Круш.

Раніше, Олімпійські Ігри у Токіо перенесені на 2021 рік.

Коментарі ()