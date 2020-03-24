Зіркова шахістка з України захворіла на коронавірус

Уродженка Одеси 7-разова чемпіонка США Ірина Круш заразилась коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це заявила сама спортсменка.

"Вночі 11 березня мені стало погано. Наступного дня температура піднялася до 37,6, я трохи поспала і стало краще. Але температура не падала й трималася між 36,7 і 37. Я навіть не чула аромату кави, хоча чашка стояла у мене перед носом...

У неділю я досить добре себе почувала і навіть вийшла на прогулянку. Але ввечері в понеділок відчула важкість у диханні. Треба було робити глибокі вдихи, щоб отримати достатньо повітря. При цьому не було симптомів лихоманки чи кашлю.

Наступного дня у мене був урок по інтернету. Я не могла нормально говорити і робила додаткові паузи для того, щоб вдихнути повітря. Після уроку я пішла в лікарню. У мене вже не було температури, лікарі не мали пояснень мого важкого дихання, тому зробили додаткове обстеження та аналіз крові.Тоді й стало відомо, що у мене коронавірус на ранній стадії та пневмонія.

Я провела кілька днів у лікарні, в основному, для спостереження. Тепер я вдома, п'ю таблетки. У мене немає симптомів, крім важкого дихання. Навіть якщо я просто сиджу на місці, то мені важко дихати.

Я вирішила розказати про хворобу, в про її симптоми. Можливо, це допоможе комусь визначити коронавірус на ранній стадії", - розповіла Круш.