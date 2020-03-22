Почали опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор

Організаційний комітет Олімпійських Ігор в Токіо почав опрацьовувати сценарії перенесення Олімпійських Ігор через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Офіційно перші особи Японії заявляють, що все повинно відбутися за планом, а глава МОК днями сказав, що до Ігор 4,5 місяця, тому ще є час оцінити ситуацію.

Насправді ж опрацьовуються як варіанти перенесення на літо наступного року, так і перенесення на місяць-півтора. Другий варіант можливий, якщо стане ясно, що пандемія йде на спад і потрібно лише кілька додаткових тижнів.

Раніше повідомлялося, що Японія вклала в організацію Олімпіади 12 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у США закликала перенести Олімпіаду-2020 на інший термін через коронавірус.