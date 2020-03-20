Джерело - sport.ua.
У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА Віталій Пантелєєв з Бурятії.
Про це повідомляє infpol.ru.
Деталі причин смерті поки не оприлюднені.
Спортсмен з Бурятії був майстром спорту Росії по самбо, тайського боксу та рукопашного бою, чемпіоном Росії по MMA (версія Fight Nights), чемпіоном Москви з бойового самбо.
Віталій Пантелєєв почав свою професійну кар'єру в 2011 році. Брав участь в турнірах таких промоушенів як FNG, RF, CNN. Зустрічався в поєдинках з такими суперниками як Ігор Чемякін, Алі Багаутінов і іншими.
Раніше, UFC відкладе три турніри через коронавірус.
Нагадаємо, бій Нурмагомедов - Фергюсон може відбутися у квітні.