Пантелєєв був майстром спорту з самбо, тайського боксу та рукопашного бою

У Росії при загадкових обставинах загинув боєць ММА Віталій Пантелєєв з Бурятії.

Про це повідомляє infpol.ru.

Деталі причин смерті поки не оприлюднені.

Спортсмен з Бурятії був майстром спорту Росії по самбо, тайського боксу та рукопашного бою, чемпіоном Росії по MMA (версія Fight Nights), чемпіоном Москви з бойового самбо.

Віталій Пантелєєв почав свою професійну кар'єру в 2011 році. Брав участь в турнірах таких промоушенів як FNG, RF, CNN. Зустрічався в поєдинках з такими суперниками як Ігор Чемякін, Алі Багаутінов і іншими.

Раніше, UFC відкладе три турніри через коронавірус.

Нагадаємо, бій Нурмагомедов - Фергюсон може відбутися у квітні.