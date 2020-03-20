У Києві скасували чемпіонат Європи з бадмінтону

Чемпіонат Європи з бадмінтону у Києві відмінили через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє федерація бадмінтону України.

"Ми були повністю готові прийняти змагання Європейської першості на найвищому рівні. Проте ми не можемо ризикувати здоров’ям спортсменів та вболівальників.

Наголошуємо, що за підтримки європейських партнерів, Чемпіонат Європи з бадмінтону пройде у Києві, як і було заплановано. Про дату ми повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.