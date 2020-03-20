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В Україні звільнили голову Держагентства спорту

Сьогодні 13:44 477 0
Сергій Левчук прокоментував своє звільнення
В Україні звільнили голову Держагентства спорту
#Державне агенство спорту, #Кабінет Міністрів

Джерело - Чемпіон.

Кабінет Міністрів звільнив голову Державного агентства спорту Сергія Левчука.

Про це розповів сам екс-чиновник у Facebook.

Приємно бути причетним до історії успіху. Я був першою людиною в Україні, яка очолила галузь спорту через перемогу в конкурсі, а не через політичне призначення. Разом з однодумцями почали створення команди для реформування неефективної "совкової" системи спорту. Однак 18 березня Кабінет міністрів прийняв рішення про моє звільнення", - розповів Левчук.

Сергій Левчук очолив новостворене Державне агенство спорту лише 17 лютого. Пріоритетом його роботи була підготовка до Олімпійських та Паралімпійських ігор, реформа спорту, будівництво сучасної спортивної інфраструктури.

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