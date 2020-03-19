UFC розірвав контракти з 13 бійцями

Серед спортсменів двоє росіян

Керівництво промоушена UFC вирішили розірвати контракти з 13 бійцями.

Про це повідомляє BJPenn.

У даний список увійшли: Маірбек Тайсумов і Халід Муртазалієв (Росія), Дон Хен Ма (Республіка Корея), Ченс Ренкаунтер (США), Сиріл Аскер (Франція), Меттью Лопес (США), Кайл Преполек (Канада), Маркос Маріано (Бразилія).

Також, в даний список потрапили дівчата: Таліта Бернарду (Бразилія), Женхонг Лю (Південна Корея), Ізабела де Падуа (Бразилія), Тоня Евінгер (США) і Джоді Ескібель (США).

Нагадаємо, UFC відкладе три турніри через коронавірус.