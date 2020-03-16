МОК виключив можливість проведення Олімпіади у Токіо без глядачів

Міжнародний олімпійський комітет виключив проведення Ігор в Токіо без глядачів через новий тип коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

"Це пішло б проти всього, за що ми виступаємо. Олімпіада більше, ніж просто серія змагань, вона об'єднує всіх для святкування спорту. Захід з закритими дверима і без глядачів - не варіант, - йдеться в повідомленні.