Прем'єр-міністр Японії наполягає на проведенні Олімпіади

Уряд Японії не збирається скасовувати проведення Олімпійських ігор 2020 в Токіо.

Про це повідомив Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе.

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Попри пандемію коронавурусу і заяви про зрив Олімпіади, керівництву Піднебесної поки вдається стримувати хворобу. Зараз в Японії перебуває 1143 заражених, загинуло 28 осіб, видужала 525.

"Ми подолаємо поширення інфекції і проведемо Олімпіаду без проблем, як і планувалося", - сказав Абе.

Прем'єр уточнив, що остаточне рішення щодо проведення Ігор залишається за МОК.