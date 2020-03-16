Жіночу збірну України успішно повернули додому

Сьогодні о 9.25 ранку збірна приземлилася в Україні

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з дзюдо, яка раніше застрягла в Греції, успішно доставлена додому.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.

"Наші дзюдоїстки вдома. Жіноча збірна України з дзюдо: 14 спортсменок і тренер - повинна була повертатися з Салонік. Авіакомпанія скасувала рейс. Консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Сьогодні о 9.25 ранку наша збірна приземлилася в Україні. Вітаю вдома!", - написав Кулеба.