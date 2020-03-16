Жіночу збірну України успішно повернули додому

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з дзюдо, яка раніше застрягла в Греції, успішно доставлена додому.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Twitter.
"Наші дзюдоїстки вдома. Жіноча збірна України з дзюдо: 14 спортсменок і тренер - повинна була повертатися з Салонік. Авіакомпанія скасувала рейс.
Консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Сьогодні о 9.25 ранку наша збірна приземлилася в Україні. Вітаю вдома!", - написав Кулеба.
Наші дзюдоїстки вдома✌️— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2020
Жіноча збірна України з 🤼♀️дзюдо (14 спортсменок+тренер) мала повертатися з Салоніків. Але авіакомпанія скасувала рейс.
Консули України в Греції оперативно знайшли переліт через Софію. Сьогодні о 9.25 ранку наша збірна приземлилася в Україні. Вітаю вдома!