Міністр закордонних справ України: Застрягла одна українська збірна у Греції, будемо її витягати

Джерело - sport.ua.
У Греції застрягла одна зі збірних України і не встигає повернутися додому.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спеціальному брифінгу.
Буквально півгодини тому виявилося, що застрягла одна з українських збірних в Греції. Будемо витягати цю збірну.
Вчора займалися всю ніч, щоб доїхали 4 молодіжних збірних з регбі-ліг в Україну. Працюємо з кожної з груп окремо, маємо цілісну картину", - зазначив Кулеба.
Раніше, бій Ломаченко - Лопес може бути перенесений через коронавірус.
Нагадаємо, найближчі матчі збірної України перенесені.