Міністр закордонних справ України: Застрягла одна українська збірна у Греції, будемо її витягати

Кулеба не уточнив, про який саме національну команду йдеться

У Греції застрягла одна зі збірних України і не встигає повернутися додому.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спеціальному брифінгу.

Буквально півгодини тому виявилося, що застрягла одна з українських збірних в Греції. Будемо витягати цю збірну.

Вчора займалися всю ніч, щоб доїхали 4 молодіжних збірних з регбі-ліг в Україну. Працюємо з кожної з груп окремо, маємо цілісну картину", - зазначив Кулеба.

Раніше, бій Ломаченко - Лопес може бути перенесений через коронавірус.

Нагадаємо, найближчі матчі збірної України перенесені.