Бій Ломаченко - Лопес може бути перенесений через коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Бій за абсолютне чемпіонство в легкій вазі між Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) і Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО) може бути перенесений через коронавірус.

Про це повідомив відомий інсайдер Майк Коппінджер, який процитував керівника промоутерської компанії Top Rank Боба Арума.

"Арена Madison Square Garden збиралася дати велику гарантію, щоб створити цей бій. Якщо не буде глядачів, то ця пропозиція стане неактуальною. В такому випадку ми нічогісінько не зможемо зробити, хіба що пояснити бійцям ситуацію, що склалася".