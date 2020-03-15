Українець підписав контракт з UFC

Український боєць Олександр Доскальчук підписав контракт з промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC), в якому виступають Конор Мак-Грегор і найсильніші представники змішаних єдиноборств.

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30-річний боєць буде виступати в найлегшій вазі. За свою кар'єру він провів 11 боїв, з яких лише один програв. При цьому його серія без поразок налічує вже сім поєдинків.

Доскальчук є чемпіоном організації M-1 Global. Свій пояс він завоював у 2017-му, після чого провів всього два захисти через проблеми зі здоров'ям. В останньому бою, який відбувся ще в листопаді 2018-го, він рішенням суддів переміг Макаеля Сіландера. Таким чином, боєць з Чернівців не виходив в октагон вже 16 місяців. Деталей про його майбутній дебют в UFC поки немає.