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Українка Мороз здолала непереможну бразилійку, завдавши рекордну кількість ударів

Сьогодні 10:13 140 0
Українка Мороз здолала непереможну бразилійку, завдавши рекордну кількість ударів

У Бразилії відбувся турнір UFC Fight Night 170. В одному з поєдинків вечора українка Марина Мороз перемогла господарку турніру Майра Буену Сілву.

За підсумками трьох раундів судді одноголосно віддали перемогу представниці України (29-28, 29-28, 29-28). Для бразилійки це перша поразка в кар'єрі. У Мороз в ММА 10 перемог і 3 поразки.

Крім того, українка встановила рекорд за ударами для дівчат в найлегшій вазі - 139 за бій.

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