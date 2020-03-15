У Бразилії відбувся турнір UFC Fight Night 170. В одному з поєдинків вечора українка Марина Мороз перемогла господарку турніру Майра Буену Сілву.

За підсумками трьох раундів судді одноголосно віддали перемогу представниці України (29-28, 29-28, 29-28). Для бразилійки це перша поразка в кар'єрі. У Мороз в ММА 10 перемог і 3 поразки.

Крім того, українка встановила рекорд за ударами для дівчат в найлегшій вазі - 139 за бій.