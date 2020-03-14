 Відома українська спортсменка Ладига влаштувала смертельну ДТП | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Відома українська спортсменка збила на смерть вагітну жінку

Вчора 20:32 2925 0
Трагедія трапилась у Миколаєві
Відома українська спортсменка збила на смерть вагітну жінку
#Ладига, #ДТП

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка України зі стрибків у висоту Ольга Ладига скоїла смертельну ДТП.

Про це повідомляє Нацполіція.

Трагічна ДТП трапилась у Миколаєві, де спортсменка на Mitsubishi Pajero збила 32-річну дівчину, яка переходила дорогу по зебрі. Після цього авто спортсменки врізалося в інший автомобіль. 

Як з'ясувалось, загиблу дівчину звали Олена і вона була вагітна.

За інформацією Новости-N в Ольги Ладиги на момент ДТП не було навіть водійського посвідчення - вона його ніколи не отримувала. Коли поліцейські попросили дівчину показати документ, що дає право на керування транспортним засобом, вона заявила, що посвідчення при собі у неї немає. Пізніше Ольга зізналася, що його немає взагалі, оскільки вона його ніколи не отримувала.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ладигі загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нападник французького Генгама загинув у ДТП.

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