Нападник французького Генгама загинув у ДТП

Обставини трагедії з'ясовуються

Нападник Генгама Натаель Жулан трагічно загинув у ДТП.

Про це повідомляє прес-служба французької команди.

"Генгам у жалобі. Клуб відчуває величезний біль на сьогоднішньому тренуванні, дізнавшись про випадкову смерть свого гравця Натаеля Жулана. У цей трагічний день всі співробітники клубу об'єдналися, щоб висловити свої співчуття родині Натаелю", - йдеться у повідомленні клубу.

Гравцю було 23 роки, він перейшов у Генгам влітку 2018 го року. У поточному сезоні Жулан зіграв за Генгам 2 матчі.

Нагадаємо, у Києві трагічно загинула чемпіонка України.