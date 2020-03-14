Відома українська спортсменка влаштувала смертельну ДТП

Трагедія трапилась у Миколаєві

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка України зі стрибків у висоту Ольга Ладига скоїла смертельну ДТП.

Про це повідомляє Нацполіція.

Трагічна ДТП трапилась у Миколаєві, де спортсменка на Mitsubishi Pajero збила дівчину-пішохода, яка переходила дорогу по зебрі.

Після цього авто спортсменки врізалося в інший автомобіль. Поліція встановила, що загиблій було 32 роки.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ладигі загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нападник французького Генгама загинув у ДТП.