Відома українська спортсменка влаштувала смертельну ДТП

Джерело - Чемпіон.
Чемпіонка України зі стрибків у висоту Ольга Ладига скоїла смертельну ДТП.
Про це повідомляє Нацполіція.
Трагічна ДТП трапилась у Миколаєві, де спортсменка на Mitsubishi Pajero збила дівчину-пішохода, яка переходила дорогу по зебрі.
Після цього авто спортсменки врізалося в інший автомобіль. Поліція встановила, що загиблій було 32 роки.
За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ладигі загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, нападник французького Генгама загинув у ДТП.