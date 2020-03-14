 Я рознесу Фергюсона, - Хабіб. ВІДЕО | ММА | Champion.com.ua
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Хабіб: Я рознесу Фергюсона

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Хабіб: Я рознесу Фергюсона
#UFC, #Хабіб, #Фергюсон

Джерело - Чемпіон.

Протягом останніх років Хабіб Нурмагомедов намагається завершити свої поєдинки достроково.

Про це він рзповів порталу UFC Russia.

"Протягом останніх двох років я намагаюся фінішувати всіх своїх суперників, змусити їх здатися, забити, нокаутувати. Якщо подивитися, що було шість років тому і зараз - це небо і земля. Як це вплине на фінальний результат? Ніяк. Я рознесу Фергюсона", - розповів Нурмагомедов.

 
 
 
 
 
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🗣 @Khabib_Nurmagomedov: "Я разнесу его" #UFC249

Допис, поширений UFC Russia (@ufcrussia)

Нагадаємо, UFC проведе бій проти Фергюсона без глядачів.

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