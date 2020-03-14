Протягом останніх років Хабіб Нурмагомедов намагається завершити свої поєдинки достроково.

Про це він рзповів порталу UFC Russia.

"Протягом останніх двох років я намагаюся фінішувати всіх своїх суперників, змусити їх здатися, забити, нокаутувати. Якщо подивитися, що було шість років тому і зараз - це небо і земля. Як це вплине на фінальний результат? Ніяк. Я рознесу Фергюсона", - розповів Нурмагомедов.