Також можлива відміна бою

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона відбудеться без глядачів, якщо ситуація з пандемією коронавіруса не покращиться.

Про це заявив тренер росіянина Хавьер Мендес.

"Я вважаю, якщо коронавірус не опиниться під контролем, UFC буде змушений в кращому випадку провести бій без глядачів. Також можлива повна відміна всіх спортивних заходів, де мається на увазі збір понад 500 осіб", - розповів Мендес.

Нагадаємо, бій Хабіба і Фергюсона під загрозою зриву.

Раніше Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора.