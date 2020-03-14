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Тренер Хабіба: Якщо коронавірус не опиниться під контролем, UFC проведе бій проти Фергюсона без глядачів

Сьогодні 09:27 110 0
Також можлива відміна бою
Тренер Хабіба: Якщо коронавірус не опиниться під контролем, UFC проведе бій проти Фергюсона без глядачів
#Хабіб, #Фергюсон

Джерело - Р-Спорт.

Бій Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона відбудеться без глядачів, якщо ситуація з пандемією коронавіруса не покращиться.

Про це заявив тренер росіянина Хавьер Мендес.

"Я вважаю, якщо коронавірус не опиниться під контролем, UFC буде змушений в кращому випадку провести бій без глядачів. Також можлива повна відміна всіх спортивних заходів, де мається на увазі збір понад 500 осіб", - розповів Мендес.

Нагадаємо, бій Хабіба і Фергюсона під загрозою зриву.

Раніше Нурмагомедов погодився на реванш проти Мак-Грерора.

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