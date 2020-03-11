Тетяна Буракова померла після важкої хвороби

Сьогодні, 11 березня, у віці 67 років після важкої хвороби пішла з життя видатна українська легкоатлетка Тетяна Буракова.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Буракова за свою кар’єру здобула дві олімпійські нагороди. У 1976 році стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у складі естафетної команди 4х400 метрів, а за чотири роки, на Іграх-1980, піднялася на найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу.

Після завершення кар’єри працювала у збірній команді України з легкої атлетики та в НОК.

Нагадаємо, 23-річна футболістка померла від коронавірусу.