 Померла олімпійська чемпіонка Буракова | Легка атлетика | Champion.com.ua
Мій профіль
Померла олімпійська чемпіонка Буракова
Сьогодні 16:13 2372
Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 14:42 2358
Уряд України ввів карантин на території всієї країни
Сьогодні 13:55 816
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Сьогодні 13:36 817
Динамо прийме Олександрію, Минай зіграє з Інгульцем. Матчі 1/4 фіналу Кубка України
Сьогодні 09:10 1238
Ліверпуль прийме Атлетіко, ПСЖ зіграє з Боруссією. Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 373
Від Ван Бастена до Ілічича: усі покери в історії Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:15 848
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 03:50 6649
Уряд планує заборонити спортивні змагання в Україні
Вчора 23:42 882
ЗМІ опублікували список українців, які виступають у чемпіонаті Росії
Вчора 19:08 4274 1
Блоги
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків Андрій Твердохліб
Вчора 20:45 1607
Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу
Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 20:21 1213
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 10:27 824
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі Valeriy Ruchka
Вчора 10:07 1736
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
09.03.2020 19:52 584
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
09.03.2020 16:28 1644
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
09.03.2020 14:43 404
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
09.03.2020 10:17 530
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 558
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место Valeriy Ruchka
08.03.2020 13:46 5450 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:05 Волейбол Філіштинський: Пора б і честь знати, не досягнув результату – відійти в сторону 187
16:47 Футбол Валенсія – Аталанта 3:4. Огляд матчу 148
16:30 Футбол Матч Ліги Європи Севілья – Рома не відбудеться 415
16:13 Легка атлетика Померла олімпійська чемпіонка Буракова 2372
15:54 Футбол ПСВ призначив нового головного тренера 652
15:39 Футбол Аталанта Маліновського у Лізі чемпіонів вже заробила 50 мільйонів 689
15:31 Футбол Матч Франція - Україна відбудеться без глядачів 693
15:25 Футбол УПЛ оголосила дати й час початку матчів 24 туру 285
15:10 Футбол Чемпіонат Грузії призупинили через коронавірус 366
15:08 Пряма трансляція Крижані Вовки - Білий Барс: онлайн-трансляція матчу 1/4 плей-оф. LIVE 137
14:55 Футбол Рома не може вилетіти в Севілью на матч Ліги Європи 719
14:44 RunNews Найбільший півмарафон України перенесено 462
14:42 Пряма трансляція Минай - Інгулець: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубку України. LIVE 2358
14:39 Футбол Вулвергемптон хоче влітку підписати Хамеса Родрігеса 311
14:24 Футбол Степаненко переніс операцію 1125
14:09 Теніс Марченко переміг у другому колі турніру в Казахстані 398
13:55 Інше Уряд України ввів карантин на території всієї країни 816
13:41 Футбол Матч Динамо - Олександрія відбудеться з глядачами 1010
13:36 Блог Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче 817
13:30 Блог Форвард Аталанти Ілічич вперше в історії зробив покер у виїзній грі плей-оф Ліги чемпіонів 421
13:28 Інше У Києві через коронавірус ввели обмеження на масові заходи 573
13:15 Футбол Моурінью проводить найгіршу серію без перемог у кар'єрі 489
12:57 Баскетбол Бостон гарантував собі місце у плей-оф НБА 361
12:41 Футбол Санчес та Відаль будуть відправлені на карантин по приїзду в Чилі 363
12:38 Футбол Шахтар їде в гості до кривдника Олександрії. Прогноз букмекерів 642

Померла олімпійська чемпіонка Буракова

Сьогодні 16:13 2372 0
Тетяна Буракова померла після важкої хвороби
Померла олімпійська чемпіонка Буракова
#Буракова

Джерело - uaf.org.ua.

Сьогодні, 11 березня, у віці 67 років після важкої хвороби пішла з життя видатна українська легкоатлетка Тетяна Буракова.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

Буракова за свою кар’єру здобула дві олімпійські нагороди. У 1976 році стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор у складі естафетної команди 4х400 метрів, а за чотири роки, на Іграх-1980, піднялася на найвищу сходинку олімпійського п’єдесталу.

Після завершення кар’єри працювала у збірній команді України з легкої атлетики та в НОК.

Нагадаємо, 23-річна футболістка померла від коронавірусу.

Коментарі ()