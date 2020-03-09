Визначилися переможці Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019

Стали відомі переможці Герої спортивного року-2019.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 09 березня, відбулася церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської церемонії Герої спортивного року-2019.

Переможці церемонії:

Спортсмен року – переможець Жан Беленюк (номінанти – Беленюк, Підручний, Романчук)

Спортсменка року - переможець Дар’я Білодід (номінанти – Білодід, Магучіх, Харлан)

Тренер року - переможці Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід, батьки і наставники чемпіонки світу з дзюдо Дар'ї Білодід

Сенсація року – переможець Дмитро Підручний, чемпіон світу 2019 року

Збірна команда року - чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря - срібні призери чемпіонату світу

Найкраща команда (збірна) в ігрових видах спорту – переможець збірна України U20, чемпіони світу 2019 року

Олімпійська надія України – переможниця Ярослава Магучіх, срібна призерка чемпіонату світу з легкої атлетики (стрибки у висоту)

Зірка, що сходить – переможець Олексій Середа, наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду

Сильні духом – переможниця Марина Піддубна, дворазова чемпіонка світу з плавання серед спортсменів з вадами зору.

Разом з олімпійцями - Олексій Бичков (чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу).

Народний вибір - Ольга Харлан (чемпіонка світу, чемпіонка Європи з фехтування, володарка Кубка світу)