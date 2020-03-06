В Італії скасували ще дві легендарні велогонки

Тіррено - Адріатико і Мілан - Сан Ремо в березні не відбудуться

В Італії скасовано ще дві престижні березневі італійські гонки: багатоденки Тіррено - Адріатіко (11-17 березня) і першого Монумента сезону, Мілан - Сан Ремо (21 березня).

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

Вчора вже повідомлялося про те, що через коронавірус в Італії була скасована престижна одноденка Страде Б’янке, яка повинна була пройти 7 березня.

При цьому організатори всіх трьох гонок, компанія RCS Sport, подала запит до Міжнародного союзу велосипедистів (UCI), в якому попросила знайти для скасованих гонок місце в календарі в другій половині сезону. Швидше за все, гонки будуть проведені в самому кінці сезону - у другій половині жовтня.