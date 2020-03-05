В Італії скасували першу класичну велогонку сезону

Через коронавірус глядачі не зможуть побачити гонщиків

Через швидке поширення коронавірусу в Італії скасована перша класична італійська гонка сезону Страде Бьянке, запланована раніше на 7 березня.

Про це повідомляє AFP.

Рішення було прийнято після наради, яку провели організатори з місцевою владою та представниками команд. Гонка повинна була пройти в 14-й раз в місті Сієна.

Під серйозною загрозою також інші відомі італійські гонки сезону 2020: Тіррено - Адріатико (11-17 березня) і Мілан - Сан-Ремо (21 березня). Незрозуміла і доля ТОП-гонки сезону Джиро д'Італія (9-31 травня).

Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.

Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.