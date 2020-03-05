В Італії скасували першу класичну велогонку сезону

Джерело - sport.ua.
Через швидке поширення коронавірусу в Італії скасована перша класична італійська гонка сезону Страде Бьянке, запланована раніше на 7 березня.
Про це повідомляє AFP.
Рішення було прийнято після наради, яку провели організатори з місцевою владою та представниками команд. Гонка повинна була пройти в 14-й раз в місті Сієна.
Під серйозною загрозою також інші відомі італійські гонки сезону 2020: Тіррено - Адріатико (11-17 березня) і Мілан - Сан-Ремо (21 березня). Незрозуміла і доля ТОП-гонки сезону Джиро д'Італія (9-31 травня).
Нагадаємо, матчі УПЛ можуть перенести через коронавірус.
Також, в Італії через коронавірус усі матчі чемпіонату відбуватимуться без глядачів.