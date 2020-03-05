МОК ухвалив несподіване рішення про прапороносців на церемонії відкриття Олімпіади-2020

Джерело - Експресо.
Міжнародний олімпійський комітет вирішив, що на церемонії відкриття та закриття Ігор-2020 в Токіо у кожної збірної буде два прапороносці.
Про це повідомляє офіційний сайт МОК.
Відтепер у кожної збірної на церемоніях відкриття і закриття Олімпійських ігор буде два прапороносці різної статі. Зміни в протоколі церемоній були схвалені виконкомом МОК задля дотримання на Іграх гендерного балансу.
Нововведення почне діяти з літньої Олімпіади-2020 в Токіо.
Також МОК ухвалив, що всі команди з 206 Національних олімпійських комітетів, які є членами організації, і збірна біженців повинні бути представлені щонайменше однією жінкою і одним чоловіком.
Раніше повідомлялося, що Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів.