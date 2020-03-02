Олімпіада в Токіо може відбутися без глядачів

Олімпіада-2020 на японському Токіо може відбутися без глядачів через коронавірус.

Про це інформує Daily Mail.

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Джерело повідомляє, що існує варіант, при якому Олімпійські ігри будуть показані тільки в телевізійному режимі, щоб задовольнити багатомільйонні телевізійні контракти.

Це рішення дозволить не скасовувати або переносити головну подію чотириріччя в інше місце. Японія витратила на Олімпіаду близько 12 млрд доларів.

Президент МОК Томас Бах підтримав позицію Токіо і заявив, що його організація "повністю прихильна" проведенню Олімпійських ігор за графіком - з 24 липня по 9 серпня.

Коронавірус вперше був виявлений ​​в кінці грудня минулого року в Китаї. Зараз вірус поширений в 50 країн світу, де зареєстровано 90 тисяч хворих і 3 тисячі померлих від хвороби.