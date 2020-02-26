Джерело - Чемпіон.

Керівні працівники Міністерства культури, молоді та спорту отримали величезні премії за січень 2020 року.

Так, заступник Міністра Володимир Шумілін отримав за січень премію в розмірі 514% від посадового окладу. Зазначимо, що оклад Шуміліна - 14 000 грн.

Найбільше премію за січень отримала заступник Міністра Ірина Подоляк - 539%, при посадовому окладі в 14 000 грн. Найменша премія у першого заступника Міністра Анатолія Максимчука - усього 361%, при окладі в 15 000 грн.

Фото: Денис Давидов

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