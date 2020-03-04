Ніколя Порталь завершив кар'єру у велоспорті через проблеми із серцем

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор британської команди Ineos та колишній велогонщик Ніколя Порталь пішов з життя у віці 40 років через зупинку серця.

Про це повідомила прес-служба Ineos.

Ніколя Порталь раптово помер вдень третього березня у своєму будинку в Андоррі.

Порталь з 2002 по 2010 рік був професійним велогонщиком, виступав за команди AG2R La Mondiale, Caisse d'Epargne, а фінальний сезон провів в команді Sky, де потім став працювати спортивним директором. Велику частину сезону-2009, він пропустив через проблеми з серцем.

У 2013 році Ніколя Порталь був наймолодшим спортивним директором на Тур де Франс Під його керівництвом Кріс Фрум здобув свою першу перемогу на французькому Гранд-турі. У 2020-му він був спортивним директором британської команди Ineos.

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