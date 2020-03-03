Онлайн-платформа DAZN буде доступна в Україні

Джерело - media.dazn.com.
Стрімінгова платформа DAZN оголосила про розширення сітки мовлення.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Напередодні поєдинку чемпіона світу в трьох вагових категоріях Сауля Альвареса (2 травня) компанія запустить сервіс в більш ніж 200 країнах, у тому числі в Україні.
Окрім прямих трансляцій спортивних подій, DAZN демонструватиме архів класичних боїв, відео спортсменів і оригінальних програм.
Наразі DAZN працює в дев'яти країнах: Австрії, Бразилії, Канаді, Німеччині, Італії, Японії, Іспанії, Швейцарії та США.
Вартість користування DAZN в різних країнах буде оголошена в найближчі тижні.
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