Онлайн-платформа DAZN буде доступна в Україні

Українці зможуть користуватися DAZN

Стрімінгова платформа DAZN оголосила про розширення сітки мовлення.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Напередодні поєдинку чемпіона світу в трьох вагових категоріях Сауля Альвареса (2 травня) компанія запустить сервіс в більш ніж 200 країнах, у тому числі в Україні.

Окрім прямих трансляцій спортивних подій, DAZN демонструватиме архів класичних боїв, відео спортсменів і оригінальних програм.

Наразі DAZN працює в дев'яти країнах: Австрії, Бразилії, Канаді, Німеччині, Італії, Японії, Іспанії, Швейцарії та США.

Вартість користування DAZN в різних країнах буде оголошена в найближчі тижні.

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